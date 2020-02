Immer mehr Mäzene unterstützen italienische Kultur

Immer mehr Mäzene unterstützen die italienische Kultur. Seit dem Inkrafttreten des sogenannten „Art Bonus“ - ein Steuerguthaben für Mäzene, die mit Schenkungen die Renovierung und Instandhaltung von Denkmälern fördern - greifen Private tief in die Tasche, um Italiens Kultur zu fördern, teilte das Kulturministerium in einer neuveröffentlichten Bilanz mit.

Der „Art Bonus“ sei europaweit ein Musterbeispiel, meinte der Kulturminister. Die meisten Mäzene gab es in der Lombardei, in der 3.235 Förderer 175 Millionen Euro spendeten. In Venetien wurden 54 Millionen Euro, in Trentino-Südtirol 1,3 Millionen Euro gespendet.