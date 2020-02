Riiber mit großem Vorsprung in Kombi-Triple-Schlusstag

Jarl Magnus Riiber ist drauf und dran, als erster Norweger im „Nordic Combined Triple“ zu reüssieren. Der aktuell beste Nordische Kombinierer des Weltcups beeindruckte beim Saisonhöhepunkt in Seefed auch am zweiten Tag, er baute seinen Vorsprung vor dem Finale am Sonntag auf mehr als eine Minute aus. Der Tiroler Lukas Greiderer ist als Neunter, 1:44 Minuten zurück, der beste Österreicher.