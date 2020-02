Liverpool siegt weiter - Lazaro-Debüt für Newcastle

Premier-League-Tabellenführer Liverpool hat seine Siegesserie am Samstag fortgesetzt. Die „Reds“ feierten einen 4:0-Heimsieg über den von Ralph Hasenhüttl gecoachten Southampton FC und haben damit das 16. Liga-Match in Folge gewonnen. In der Tabelle liegt Liverpool zumindest bis Sonntag 22 Punkte vor Manchester City.