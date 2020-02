Bub in Steiermark von Pkw der Mutter niedergestoßen - tot

Ein zweijähriger Bub ist am Samstag in Stanz im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark von seiner in ihrem Auto fahren Mutter niedergestoßen und schwer verletzt worden. Er starb im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Buben an.