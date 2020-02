Buhorkan für „Fidelio“-Urfassung an der Staatsoper

Die Reaktion auf das Experiment war einhellig: Die erstmalige Inszenierung der Erstfassung von Beethovens Oper „Fidelio“ an der Staatsoper durch Amelie Niermeyer hat am Samstagabend einen überraschend homogenen Buhorkan des Publikums geerntet. Der als erster große Wiener Höhepunkt im laufenden Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Komponisten gedachte Abend fiel bei den Staatsopernbesuchern durch.

Dabei hat das Haus am Ring aus gegebenem Anlass das Unterfangen gewagt, die Neuinszenierung der 1805 entstandenen Erstvariante von Amelie Niermeyer parallel neben die bereits 50 Jahre alte Inszenierung der heute gängigen „Fidelio“-Fassung von 1814 in den Spielplan zu heben. Während ab 22. April Otto Schenks klassische Deutung des Befreiungsstoffes zu sehen ist, nutzt Niermeyer nun den Freiraum, ihre Geschichte zeitgenössisch, mit klaren Eingriffen in das Grundmaterial zu erzählen.