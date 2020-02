Park-&-Ride in Landeck-Zams: Ausbau im 10-Jahres-Plan

Landeck, Zams –Wie kürzlich berichtet, platzt die Park-&-Ride-Anlage am Bahnhof Landeck-Zams aus allen Nähten. Im Zuge der Bahnhof-Modernisierung, die 2004 mit einem Investitionsvolumen von 48 Mio. Euro abgeschlossen wurde, entstanden 190 Pkw-Stellplätze. Heute übersteigt die Nachfrage längst das Angebot: Laut jüngster Studie von ÖBB und Land Tirol ist die Park-&-Ride-Anlage „zu 110,5 Prozent“ ausgelastet. Wochentags sorgen Pendler aus dem Bezirk schon in den frühen Morgenstunden für eine Vollauslastung, auch Plätze mit Parkverbot im weiteren Umfeld des Bahnhofs werden genutzt.

Vorige Woche hat Landecks Stadtchef Wolfgang Jörg mit einer Anfrage an die ÖBB reagiert. „Das Pendleraufkommen nimmt weiter zu. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass am Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur weitergearbeitet wird.“ Die Erweiterung von Stellplätzen am Bahnhof sei keinesfalls ein neues Anliegen der Stadtgemeinde. Der Ausbau der Park-&-Ride-Anlage habe oberste Priorität.