Osttiroler Heime zogen bei Weihnachtsaktion das große Los

Lienz –Jedes Jahr im Advent bekommen Kunden der rund 130 City-Ring-Geschäfte zu ihren Weihnachtseinkäufen Gewinnlose geschenkt. Nach dem Heiligen Abend werden in einer Vorrunde jene Losbesitzer ermittelt, die eine Chance auf die Hauptgewinne haben: Es winken Einkaufsgutscheine und ein fabriksneues Auto.

Am vergangenen Wochenende war es schließlich so weit: Im Autohaus Pontiller wurden unter den Hauptgewinnern Gutscheine im Wert von 2000 Euro, 1000 Euro, siebenmal jeweils 750 Euro, 500 Euro und 250 Euro verlost. City-Ring-Obmann Robert Geiger moderierte die Veranstaltung, während die Spannung unter den Anwesenden stieg. Notar Hans Peter Falkner hatte ein Auge darauf, wie „Glücksengel“ Emma die Namen der Gewinner der Reihe nach zog. Zusätzlich gab es noch 20 Tankgutscheine, die von den Anwesenden zu gewinnen waren.

Der dritte Preis mit 1000 Euro ging an Kathrin Schneeberger, den zweiten Preis mit 2000 Euro erhielt Melanie Brunner. Der rote Skoda Kamiq im Wert von 22.650 Euro stellte den Hauptgewinn dar. Der Glückliche war Franz Webhofer, Geschäftsführer der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime. „Nicht ich selbst, sondern die Heime haben den Hauptpreis gezogen“, erklärte Webhofer. „Da an das Pflegepersonal jedes Jahr ein freiwilliger Bonus gezahlt wird, kaufen wir jedes Jahr auch Gutscheine nach Wahl. Diese sind steuerlich begünstigt. Viele Dienstnehmer haben sich für City-Ring-Gutscheine entschieden. So kamen wir zu den Losen, die brachten uns Glück“, erklärte Webhofer. Er könne sich das Fahrzeug gut als Einsatzfahrzeug vorstellen, die Entscheidung liege jedoch beim Verbandsausschuss der Bezirksaltenheime Lienz.