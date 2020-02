Junge Sängerinnen brachten Gold heim nach Osttirol

Matrei i. O., Kirchdorf –In Kirchdorf in Oberösterreich gab es für drei Osttirolerinnen allen Grund zum Jubeln. Julia Popeller, Hannah und Lisa Brugger holten den ersten Platz beim bundesweiten Gesangswettbewerb „Olympia – Phantastische Wettspiele für Stimme“, und zwar in der Kategorie Jazz-Pop-Rock. Die Mädchen, die das BORG bzw. die HLW Lienz besuchen, sind Gesangsschülerinnen an der Landesmusikschule Matrei-Iseltal bei Sarah Köll.