In Vomp wird es zugleich langsamer und schneller

Der Beschluss wurde im Gemeinderat einstimmig gefasst. „Aber das war zugegebenermaßen nicht ganz einfach und es brauchte schon ein paar Kompromisse“, sagt BM Karl-Josef Schubert. Aber eine 30er-Zone bleibe: und zwar jene beim Friedhof bzw. entlang der Schule. Dort habe man nämlich schon vor gut zwei Jahren für einen Blitzer gekämpft, der für mehr Verkehrssicherheit in diesem Bereich sorgen soll. Der Blitzer ist seither berühmt-berüchtigt. Denn die Radarsäule ist vielen Vompern lange Zeit nicht aufgefallen, bis die ersten Anonymverfügungen ins Haus flatterten, und das waren laut Bezirkshauptmannschaft damals so viele wie sonst nirgendwo in so kurzer Zeit. Einen hat die Radarsäule so erzürnt, dass er mehrmals auf sie geschossen hat – die TT berichtete.

Die Einnahmen aus den Tempoüberschreitungen landen übrigens in der Gemeindekassa und werden laut BM Schubert ausschließlich für die Verkehrssicherheit im Ort investiert. Daher plant die Gemeinde einen Zuwachs an Radarmessgeräten im Ort. Vier weitere Blitzer sollen die Verkehrsteilnehmer einbremsen: in Altmahd, in der Au, bei der Mittelschule in Fiecht und am Schützenweg. Dazu sind aber noch Messungen der Polizei nötig. Nur wenn innerhalb einer bestimmten Zeit, gemessen zu zwei verschiedenen Jahreszeiten, die Geschwindigkeitsüberschreitungen über eine gewisse Anzahl hinausgehen, werden die Radargeräte bewilligt.