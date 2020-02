Preise der Drehbuchautoren für „Parasite“ und „Jojo Rabbit“

Die Verleihung der Writers Guild of America (WGA) fand Samstagabend bei zwei Veranstaltungen in New York und Los Angeles statt. Die Oscar-Mitfavoriten „1917“, „Little Women“ und „The Irishman“ gingen damit leer aus. Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ war jedoch nicht nominiert, weil der Regisseur und Autor kein Mitglied der Autorengilde ist.