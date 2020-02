Grüne orten Wendepunkt bei Seilbahnprojekt Medrigkopf

Für Grünen-Klubobmann Gebi Mair ist das ein bemerkenswertes Signal und ein Wendepunkt: „Projektwerber müssen sich von nun an ernsthaft mit weniger schädlichen Alternativen in ihren Projekten auseinandersetzen.“ Das gelte auch für große Infrastrukturprojekte, die „häufig als Friss-oder-stirb-Projekte“ gedacht waren. Die von Gesetzes wegen nötige Alternativenprüfung könne ein wirksames Instrument werden, so Mair.