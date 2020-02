Austro-Kurde aus Vorarlberg seit Monaten in türkischer Haft

Demnach sitzt der Vorarlberger Ilhami Sahbaze seit 22. Oktober 2019 in der Türkei im Gefängnis. Am 14. Jänner wurde er zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das österreichische Außenministerium bestätigt laut dem Sender, dass der Fall bekannt ist.

Ein neu gegründetes Solidaritätskomitee für Ilhami Sahbaz hat die Anklageschrift ins Deutsche übersetzt. Gerhard Mack, einer der Sprecher, zeigt sich gegenüber FM4 über die „dubiosen Vorwürfe“ empört: „Ilhami Sahbaz werden in der Anklageschrift im Wesentlichen seine Betätigung für einen angemeldeten Verein sowie seine Teilnahme an angemeldeten Demonstrationen in Österreich zur Last gelegt.“