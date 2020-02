Brand in Wiener Justizanstalt Mittersteig verlief glimpflich

Ein Zellenbrand in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ist am Sonntagabend relativ glimpflich verlaufen. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf erlitten drei Beamte eine Rauchgasvergiftung, als sie Häftlinge aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit brachten.