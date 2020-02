Serie-A-Topteams Juve, Inter und Lazio feierten Siege

Juventus Turin liegt auch nach der 22. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte vor Inter Mailand. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag zu Hause gegen Fiorentina klar mit 3:0 durch. Superstar Cristiano Ronaldo glänzte dabei mit einem Doppelpack, traf somit im neunten Ligaspiel in Folge. Der erste Verfolger gewann bei Udinese mit 2:0 und beendete damit seine Remis-Serie.

Juve kehrte eine Woche nach dem 1:2 in Neapel in der Meisterschaft auf die Siegerstraße zurück. Ronaldo traf zweimal via Elfmeter (40., 80.) und hält nun bei 19 Saisontoren. Das dritte Juventus-Tor erzielte Matthijs de Ligt in der Nachspielzeit.