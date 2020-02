Landeck soll Förderregion bis 2027 bleiben

Landeck – Über Komplimente von LH Günther Platter durfte sich vorige Woche das Landecker Regionalmanagement regioL freuen. Das Team mit Obmann Helmut Mall, Geschäftsführer Gerald Jochum und Mitarbeitern konnte Kennziffern vorlegen, die auch in das Zukunftsranking einflossen: Landeck liegt laut Studie auf Platz 40 unter den 94 Bezirken Österreichs.

Wie berichtet, konnte regioL mit der „integrierten Regionalentwicklung“ zuletzt 10,5 Mio. Euro an Fördermitteln vergeben. Womit ein Investitionsimpuls in Höhe von 73,5 Mio. Euro ausgelöst wurde.

„In diesem Zusammenhang konnten 1240 Arbeitsplätze gesichert werden, davon 536 Frauenarbeitsplätze“, zeigte Jochum auf. Im Zuge der Ortskernrevitalisierung wurden 3131 m² Wohnraum geschaffen. Investitionen in die Produktion von erneuerbarer Energie werfen einen Ertrag von jährlich 1,347.000 kWh ab, was dem Stromverbrauch von 385 Haushalten entspricht.

Bleiben die EU-Fördertöpfe für den Bezirk auch in der Periode 2021–2027 geöffnet? – „Davon ist auszugehen. Trotz Brexit und Tauziehen um das neue EU-Budget“, sagte Christian Stampfer, Experte für Regionalförderung, am Montag auf TT-Anfrage. Land­eck werde im Leader- und Interreg-Programm bleiben. Seiner Einschätzung nach werde es keine „dramatische“ Kürzung der Fördergelder geben, so Stampfer. (hwe)