Mittewald bekommt einen Supermarkt

Anras – Am 17. Februar ist es so weit: Die Gemeinde Anras wird mit der MPreis-Warenvertriebs GmbH eine Bauverhandlung im Ortsteil Mittewald abhalten. Es geht um einen Supermarkt, den das Unternehmen in der kleinen Ortschaft errichten will. „Das Geschäft soll 600 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und über ein Vollsortiment verfügen“, sagt der Anraser Bürgermeister Johann Waldauf. Auch das Café namens „Baguette“ findet dort Platz.