„20er“ feiert Neustart mit einem Überraschungsei

Innsbruck –„Wer, wenn nicht wir!“ Das steht ganzseitig in der Mitte der seit Wochenbeginn erhältlichen neuen Ausgabe der Tiroler Straßenzeitung 20er. „Der Satz soll Programm werden“, sagt Rebecca Sandbichler. Die 31-Jährige ist seit Jahresbeginn Chefredakteurin des Blattes. Sie will den 20er neu aufstellen, inhaltlich und optisch neue Wege gehen. Ab März soll der 20er anders ausschauen. Neue Rubriken wird es geben, ein Dossier für aufwändigere Recherchen, die ausgewählte Themen vertiefen, ein Feuilleton, in dem über den Tiroler Tellerrand geblickt werden soll – und ein kuratiertes Veranstaltungsprogramm, das auch nicht an den Landesgrenzen haltmacht.