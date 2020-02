Haflinger Akino ist der beste Junghengst Tirols

Ebbs – Nach zweieinhalb Jahren in der Herde war es am Wochenende für die Junghengste des Haflinger Pferdezuchtverbandes Tirol so weit: Am Ebbser Fohlenhof wurde ihre Zukunft bei der Auswahl der Deckhengste (Körung) bestimmt. Sieben der neun Kandidaten werden ihre Karriere als Zuchthengste weiterverfolgen, zwei werden als Wallache zu Freizeit- und Sportpartnern. Besonders bei der Jury punkten konnte „Akino“ (liz. 561/T) von Familie Neuner aus Schwendau im Zillertal. Der Sieger wird ab März auf der Deckstation von Markus Kleinheinz in Ötztal-Bahnhof zum Einsatz kommen.