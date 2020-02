Salzburger Mozartwoche: Großes Finale mit großen Gefühlen

Fast hätte ein Zwischenfall Andreas Ottensamers Auftritt und damit das perfekte letzte Konzert der Mozartwoche am Sonntagabend in der Stiftung Mozarteum verhindert. Am Ende kam es allerdings doch zur ehrvollen Huldigung Mozarts mit starken Solisten und dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniel Harding.

Am Ende hat Andreas Ottensamer die Zähne zusammengebissen beziehungsweise die Lippen zusammengepresst. Der Klarinettist hatte zuvor einen Bandscheibenvorfall erlitten, sich aber doch bereit gefühlt, bei der Mozartwoche aufzutreten. Hätte Intendant Rolando Villazon vor Konzertbeginn im Großen Saal nichts erwähnt, wäre vermutlich niemandem aufgefallen, dass Ottensamer nicht in bester Verfassung ist. Mit vollem Körpereinsatz gab er Mozarts berühmtestes Denkmal für die Klarinette, das Konzert in A-Dur KV 622. Ottensamer nahm das Publikum mit auf eine Fahrt durch ein Wechselbad der Gefühle. Den Wechseln im Allegro zwischen sanften Höhen und durchdringenden Tiefen folgte ein Adagio voller sanft federnder Schwermut, und am Ende war einmal mehr klar, wie ausdrucksstark die Klarinette als Soloinstrument eigentlich sein kann.