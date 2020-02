Mutter und Tochter zeigen Mystisches in Mieming

Mieming – Die Ähnlichkeit ihrer Motive ist nicht von der Hand zu weisen, auch wenn die Interpretation ihrer Werke unterschiedlich ausfallen mag: Brigitte Chronst (Mutter) und Raphaela Chronst (Tochter) ist jeweils eine Liebe zur fantastischen Welt eigen, aus der sie Auszüge in das Hier und Jetzt katapultieren. In Acryl malen beide in ihrem gemeinsamen Atelier in Mötz und die Jüngere der beiden, die Soziologin, bedient sich einer animalischen Gestaltenwelt, der doch so viel Humanes innewohnt.