Rauriser Literaturpreis 2020 geht an Angela Lehner

Der Rauriser Literaturpreis 2020 geht an die aus Klagenfurt stammende Autorin Angela Lehner für ihren Roman „Vater unser“. Das gab der für Kultur zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) am Montag anlässlich der Vorstellung des Programms für die 50. Auflage der Rauriser Literaturtage bekannt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die Rauriser Literaturtage, die vom 25. bis 29. März in der Pinzgauer Gemeinde stattfinden, feiern heuer ihren 50. Geburtstag. In den vergangenen fünf Jahrzehnten war das Who-is-who der deutschsprachigen Literatur in Rauris zu Gast. „Schon in der ersten Saison haben Peter Handke oder Thomas Bernhard hier gelesen“, erinnerte Manfred Mittermayer bei der Programmpräsentation. Er hat gemeinsam mit Ines Schütz die Intendanz der Literaturtage inne. Motto - wie in den vergangenen Jahren – gibt es zum 50. Geburtstag keines. Dafür einen Blick zurück: Es werden Preisträger aus fünf Jahrzehnten erneut nach Rauris kommen.