Australisches Parlament gedachte Feueropfern

Das australische Parlament hat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause an die Opfer der seit Monaten wütenden Buschfeuer erinnert. Premierminister Scott Morrison sprach am Dienstag in Canberra von einem „schwarzen Sommer“. Im Publikum saßen Angehörige der Feuerwehrleute, die im Einsatz ums Leben gekommen waren.