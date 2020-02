Rückzahlung gefordert: Hahnenkamm heute Thema im Landtag

Von Helmut Mittermayr

Reutte, Innsbruck – NEOS wird ja gemeinhin als ausgewiesene Wirtschaftspartei gesehen. Aber eben auch als wirtschaftsliberal. Und da werden Förderungen schon im Allgemeinen kritisch gesehen, im Speziellen in Reutte noch viel kritischer. Dass die Pinken auch öffentlich gegen Unternehmen vorgehen können, das muss nun auch der Reuttener Seilbahner Peter Gerber zur Kenntnis nehmen. Die Landtagsfraktion der NEOS fordert die sofortige Rückzahlung der Landesförderungen der Jahre 2017/2018 von 625.000 Euro an die Reuttener Seilbahnen, da diese vom Land unrechtmäßig ausbezahlt worden seien. Eine mündliche Anfrage dazu wird NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer in der heutigen Landtagssitzung an LH Günther Platter richten.

Die Vorgeschichte: Die Reuttener Seilbahnen waren in den vergangenen Jahren alles andere als eine Cashcow. Ein heimisches Unternehmen erlitt deshalb wirtschaftlichen Schiffbruch, ein Viererbund aus Sparkasse, Raiba, TVB und EWR sprang im Sinne der Region ein. Schon 2010 förderte die öffentliche Hand den Bahnneubau mit mehreren Millionen. Im Zuge der allgemeinen Bankenkrise und der Besinnung auf das jeweilige Kerngeschäft waren die vier Gesellschafter froh, das Unternehmen an den Reuttener Steuerberater Peter Gerber veräußern zu können, der die Schuldenlast von zwei Millionen Euro tilgte und vor drei Jahren ins Bahnengeschäft einstieg. Für weitere Investitionen vor allem in die Beschneiungsanlage stellte das Land Tirol unter dem Titel „Infrastrukturförderung Klein­skigebiete“ in zwei Tranchen (2017/2018) 625.000 Euro zur Verfügung, was einer 50-Prozent-Förderung der dazu getätigten Investitionen Gerbers am Hahnenkamm entspricht. Für Oberhofer „Wahnsinn“.

NEOS will nun Druck auf die Rückzahlung machen, weil eine derart hohe Bezuschussung ein Hohn für alle Mitbewerber sei, die nichts bekommen würden, und zudem die rechtliche Grundlage fehle. Unter den Bestimmungen für die Vergabe von Förderungen sei klar geregelt, dass sie nur dann zu gewähren seien, wenn alle rechtlichen Genehmigungen vorliegen. Und das sei in Höfen nicht der Fall gewesen. Die Einwendungen von Seiten der Gemeinde Höfen gegen die Reuttener Seilbahnen GmbH & Co. KG zeigen, dass die Beschneiung des Reuttener Hahnenkamms mindestens seit Anfang Dezember 2019 nicht mehr legal war. Des Weiteren besaßen aus Sicht des Grundbesitzers Höfen und dessen Anwalts die Seilbahnen schon seit zwei Jahren kein Überfahrtsrecht mehr über die Gründe am Hahnenkamm. Erst seit der Vertragsunterzeichnung zwischen Höfen und Gerber vor wenigen Tagen ist dieses Überfahrtsrecht wieder geregelt. Oberhofer: „Wie ist es also möglich, dass ein Skigebiet, welches aus Sicht des Grundbesitzers, der Gemeinde Höfen, schon seit zwei Jahren kein Überfahrtsrecht mehr besaß, von Seiten des Landes trotzdem Förderungen gewährt bekam?“

Peter Gerber war am Dienstag nicht ereichbar.