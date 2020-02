Riefengassler kämpfen gegen neue Wohnblöcke

Inzwischen sei das Projekt umgeplant worden, bestätigt Stefan Krismer, Geschäftsführer der Wohnbau West. Es rücke von der Straße ab, zudem wurde das vierte Geschoß reduziert. Der Chef des privaten Bauträgers versteht so manche Sorgen. „Dem Nachbarn ist es immer zu groß“, betont er. Gewisse Ängste würden sich allerdings nicht bestätigen. So sei unter anderem untersucht worden, welche Schatten der Bau wirft. Für Krismer ist das Projekt deshalb nicht übertrieben. Und auch bei der Schutzwürdigkeit differenziert er. „Es gibt Merkmale wie das alte Kellergewölbe, die für einen Denkmalschutz sprechen würden, Teile des Hauses wurden aber in den 40er-Jahren umgebaut. Es ist nicht seit Jahren unberührt.“ Auch der Obmann des Planungsausschusses, Thomas Hittler, verteidigt das Projekt. „Es wurde raumplanerisch geprüft, es ist verträglich für diese Gegend.“ In der Stadt bekenne man sich zu einer verdichteten Bauweise. „Wir können Grundflächen nicht brachliegen lassen.“ Dass seitens der Bürgerinitiative das Bundesdenkmalamt eingeschaltet wurde, sieht er pragmatisch, „gegenüber den Grundeigentümern ist es nicht fair“.