Hoffnung auf verbessertes Klima in der Kulturpolitik

Von Markus Schramek

Hall, Innsbruck –Ostern – das mag am Höhepunkt des Faschings fern anmuten. Doch der gelernte Österreicher weiß: Schnell sind sie vorbei, die Tage des Feierns, der traditionellen Umzüge und des zeitweisen Über-die-Stränge-Schlagens. Für die entschleunigte Zeit nach dem närrischen Treiben bietet das Osterfestival Tirol passende geistige Nahrung. Traditionellerweise, könnte man hier anmerken, schließlich geht diese Veranstaltung heuer schon in ihre 32. Auflage.

Am Aschermittwoch, den 26. Februar, geht es los. Ab diesem Tag und bis Karsamstag werden täglich (außer sonntags) um 15 Uhr in zusammen 40 Lokalitäten zwischen Wattens, Hall und Innsbruck gratis Musik und Lesungen angeboten, eine halbe Stunde lang.

Museen, Bibliotheken und Galerien, kirchliche Stätten oder Altenwohnheime: Die Vielfalt der Veranstaltungsorte wächst und auch der organisatorische Aufwand. „Die Reihe ,40 Orte‘ ist mittlerweile ein Festival im Festival“, resümiert Hannah Crepaz im Gespräch mit der TT. Die studierte Musikwissenschafterin hat im Jahr 2009 die Leitung des Osterfestivals von ihren Eltern Maria und Gerhard Crepaz übernommen.

Musik, Tanz, Performances und Film bilden unverändert die Schwerpunkte des Osterfestivals, bei einem gleichbleibenden Budget von 500.000 Euro. Hannah Crepaz verfügt über reichlich Erfahrung bei der Kulturvermittlung. Und sie kann auf treue Künstler-gäste zählen, die dem Festival, heuer zwischen 27. März und 12. April angesetzt, die Aufwartung machen.

So kommt Markus Hinterhäuser, ein Freund der Familie Crepaz, am 2. April nach Hall. Er ist am Klavier mit Werken von Galina Ustvolskaya zu hören. Hinterhäuser ist heuer in seinem Hauptberuf als Intendant der Salzburger Festspiele besonders gefordert: Das Kulturspektakel an der Salzach feiert ab 18. Juli groß den 100. Jahrestag seiner Gründung.

Zu den bekannten Namen des Osterfestivals 2020 zählt weiters Sopranistin Sarah Maria Sun. Sie gastiert am 30. März in Hall, mit einer „Frauenfantasien“ betitelten Gesangsperformance von Komponist Dieter Schnebel. Bachs Matthäus-Passion wird das Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe gestalten (3. April, Innsbruck). Und der Tiroler Komponist Johannes Maria Staud ist mit einer Auftragsarbeit vertreten, die vom modernen Ensemble Phace gespielt wird (7. April, Hall).

Das Festival steht heuer unter dem zu Recht fragenden Motto „Friede?“. Dessen schwieriger Stand in Krisenzeiten wird in Performances thematisiert. „It’s a good day to die“ (9. April, Hall) erzählt von den Folgen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Irak und dem Iran, „Sarab“ (10. April, Innsbruck) von der Flüchtlingsproblematik.

„Es ist uns viel zu wenig bewusst, wie gut wir es in einem sicheren Land wie Österreich haben“, sagt Crepaz. Andere Sichtweisen zu ermöglichen und neue Blickwinkel zu eröffnen, das sieht sie als eine Aufgabe ihres Programms.

Natürlich darf dabei auch unterhalten werden. „The show must go on“, eine Choreografie des Franzosen Jérôme Bel, beschließt das Festival am Ostersonntag (12. April, Innsbruck). Popstandards aus 30 Jahren wie „Yesterday“ von den Beatles werden von einem DJ sowie von Profis und Laien in spezieller Weise auf die Bühne gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass der Funke auf das Publikum überspringt – so zumindest die Hoffnung.

Hoffnung in kulturpolitischer Hinsicht verbindet Crepaz mit der neuen Farbenlehre in Österreichs Innenpolitik. Dass nun Grün statt Blau im Verbund mit Türkis die Republik regiert, entlockt Crepaz ein „abwarten, es kann nur noch besser werden“. Weniger erfreulich sei, dass die Kultur kein eigenes Ministerium zugewiesen bekam, sondern es lediglich für ein Staatssekretariat reichte.

„Wichtig ist, dass die Länder bei Entscheidungen in Wien eingebunden sind“, betont Crepaz und weiß, wovon sie spricht: Sie ist Mitglied im Musikbeirat des Bundes, der über Fördervergaben berät.