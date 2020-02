Ein Modellathlet hat Lust auf mehr

Von Daniel Suckert

Innsbruck –„Wir stecken voll in der Vorbereitung und ich muss an dieser Stelle sagen: Wir planen ohne Sandro“, erklärte Raiders-Headcoach Kevin Herron vor dem Super Bowl am vergangenen Wochenende. So hart es klingt – aber man wünscht sich im Sinne von Sandro Platzgummer, dass er heuer nicht mehr zurückkommt. Denn der 22-Jährige schwitzt aktuell für zehn Wochen in Florida (USA), um sich als erster Tiroler den Traum vom Sprung in die milliardenschwere NFL zu erfüllen.

Kraftpakete: Was haben Derrick Henry (Tennessee Titans), Christian McCaffrey (Carolina Panthers) und Saquon Barkley (New York Giants) gemeinsam? Sie zählen in der NFL zu den besten Running Backs und verdienen viele Millionen Dollar. Das sind 100-Kilogramm-Pakete, die schon einmal gut und gerne von drei bis vier Gegenspielern zugleich in die Zange genommen werden. Dementsprechend schnell ist das Ablaufdatum auf dieser Position erreicht.

Laut Raiders-Homepage liegt Sandro Platzgummer gewichtsmäßig bei 90 Kilogramm. Aber man kann davon ausgehen, dass die Nummer sieben der Raiders weiter an Muskelmasse zulegen wird. Aktuell stemmt der Bruder von Adrian Gewichte im NFL-Camp, bei einem straffen Tagesablauf, wie er der TT mitteilte: „Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag steht Krafttraining und Videostudium an oberster Stelle, dazwischen geht es viel um Ernährung. Und wir haben auch Medienschulungen. Am Mittwoch gibt es ein Spezialtraining, um auch auf anderen Positionen zu glänzen. Das Wochenende steht im Zeichen der Regeneration und da steht schon einmal Yoga auf dem Trainingsplan.“

Hohe Dichte: In die NFL wollen viele, es gelingt jedoch nur wenigen. Schon in den Highschools werden die Footballteams professionell betreut und stehen dementsprechend im Mittelpunkt.

„Mindestens vier der neun Spieler schaffen es zu einem NFL-Team. Ich will dabei sein.“ Sandro Platzgummer (Tiroler Football-Aushängeschild

Auf dem College steigert sich das noch einmal mehr, wie der Tiroler Christoph Henle bestätigte, der für die Baylor Bears (Texas) regelmäßig vor 100.000 Zuschauern spielt. Die Football-Welt in Übersee zählt zu einem „Big Business“. Henle weiß das hinlänglich: „Du wirst gefeiert wie ein Rockstar, aber du darfst nie aus der Reihe tanzen – das macht man dir hier jeden Tag klar. Da geht es um die Ehre des Colleges.“

Da die Durchschnittskarriere eines NFL-Profis gerade einmal dreieinhalb Jahre (!) dauert, ist der Bedarf an Spielern jedes Jahr groß. Und die mächtigste Liga der Welt blickt deshalb gerne nach Europa, um die Stars von morgen zu finden. Darum gab es im Vorjahr auch ein Sichtungscamp, bei dem Platzgummer überzeugte.

Der letzte Schritt in die NFL soll nun in Florida folgen. Neun Talente hoffen, einen der begehrten Plätze zu bekommen, eine Entscheidung wird es frühestens im März geben. Platzgummer: „Mindestens vier der neun Spieler schaffen es zu einem NFL-Team. Ich will dabei sein.“

Mit anderen Augen: Das Camp bedeutet beinhartes tägliches Training und fordert dem 22-jährigen Studenten alles ab. Um zwischendurch auch den Kopf ein wenig frei zu bekommen, wird auf der Playstation „gezockt und hin und wieder am Abend mal ein Bier getrunken“.

Den 54. Super Bowl am vergangenen Wochenende hat sich Platzgummer natürlich nicht entgehen lassen. Jetzt, der NFL so nahe, hat der Raiders-Spieler das Endspiel noch einmal mit etwas anderen Augen wahrgenommen. „Das Feinste war, dass ich nicht die halbe Nacht wachbleiben musste, sondern den Super Bowl zu einer normalen Zeit gesehen habe“, erklärte der 182 cm große Athlet mit einem Lächeln auf den Lippen. Seine Analyse:

„Die Dynamik des Spiels in den letzten zehn Minuten war der Wahnsinn. Was die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers abgeliefert haben, war sensationell.“

Zurück ins Lager der Raiders: Dort tanzen bereits alle nach der Pfeife des neuen Headcoaches Herron. An ihm liegt es nun, eine neue Ära nach jener von Erfolgstrainer Shuan Fatah zu prägen – Veränderungen inklusive: „Ohne schon zu viel zu verraten, aber ich wollte eine ,Tirolisierung‘ auf der Coaching-Position schaffen. Das geht aber natürlich nicht so leicht, da der Zeitaufwand einfach sehr hoch ist. Aber der Abgang von Shuan und Lee (Rowland, Anm.) hat ein Loch hinterlassen.“

Das erste Meisterschaftsspiel steigt am 15. März (Tivoli). Bis dahin soll das Wichtigste aufgenommen werden. Herron: „Sollte Sandro doch zurückkommen, wäre es für uns ein großer Bonus.“