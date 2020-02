TT lädt heute zum Forum: Wie soll es rund um die Mentlvilla wietergehen?

Innsbruck –In dem von der Caritas betriebenen Tageszentrum „Mentlvilla“ nahe dem Hauptbahnhof in Innsbruck finden suchtkranke Menschen Hilfe, einen sicheren Rückzugsraum sowie sozialmedizinische Betreuung. Für die Anrainer stellt die Einrichtung jedoch zunehmend eine Belastung dar. Sie berichten von Eskalationen, mit denen sie regelmäßig konfrontiert seien.

Wie es nun rund um die Mentlvilla weitergeht, ist heute Abend (19 Uhr) Thema beim TT-Forum in den Ursulinensälen. Unter der Leitung von Chefredakteur Mario Zenhäusern diskutieren Franz Gruber, Georg Schärmer, Martin Kirchler sowie Rechtsanwalt Martin Pancheri, der die Anrainer vertritt. Das Publikum ist eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen und Fragen an die Podiumsgäste zu stellen. (dd)