Lienz – Der Wolf ist im Bezirk noch kein großes Thema. Im Defereggental waren vor einem Jahr Wildtiere Opfer eines Wolfes. Ein bestätigter Schafsriss bei einem Hof auf Almhöhe in Huben und ein Verdacht in Außervillgraten dürfen bisher als Einzelfälle gelten. Wenn es nach Konrad Kreuzer, Obmann der Landwirtschaftskammer in Osttirol, Bezirksstellenleiter Martin Diemling und LA Hermann Kuenz (ÖVP) geht, soll das auch so bleiben.