„Kino fürs Camp“: Innsbrucker Schüler zeigten großes Herz

Innsbruck – Für viele Familien beginnen jetzt die Planungen für den Sommerurlaub. Doch es gibt auch Kinder, die aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen nicht in Urlaub fahren können. „Für diese Kinder bieten wir deswegen zwei Sommercamps an“, sagt Burkhard Mauler, Landesozialreferent beim Jugendrotkreuz Tirol. Denn gerade Kinder aus belasteten Familienverhältnissen würden eine entspannte Urlaubszeit abseits vom Alltagsstress „noch dringender benötigen als ihre Altersgenossen“.

Die Camps – vier Wochen Spiel und Abenteuer für rund 80 Kinder aus sozial benachteiligten Familien – sind nicht nur mit hohem Organisationsaufwand verbunden, sondern kosten auch viel Geld. „Wir versuchen, den Unkostenbeitrag für die Eltern so gering wie möglich zu halten, und sind daher auf Spenden angewiesen“, erklärt Mauler. Gemeinsam mit dem Metropol Kino in Innsbruck startete man daher eine besondere Aktion: „Kino fürs Camp“. Schulklassen aus dem Großraum Innsbruck waren eingeladen, Spenden zu sammeln, um Kindern die Teilnahme an einem Jugendrotkreuz-Sommercamp zu ermöglichen. Unter allen teilnehmenden Klassen verloste das Metropol Kino 8 exklusive Vorstellungen des Films „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“.