Kampf gegen Glücksspiel in Tirol: 109 illegale Geräte beschlagnahmt

Innsbruck – „Ein Prozent der Tiroler Bevölkerung ist spielsüchtig“, fasste am Dienstag LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ein Gesellschaftsproblem in Zahlen: „Davon hat ein Viertel über 35.000 Euro und ein weiteres Viertel sogar über 50.000 Euro Schulden.“ Damit nannte Felipe auch das Motiv für den Kampf der Tiroler Behörden gegen das illegale Glücksspiel. Und der wird immer intensiver. So führten Bezirkshauptmannschaften, Polizei und Finanzpolizei im Vorjahr in 259 Lokalen 448 Kontrollen durch, dazu kamen 101 Schwerpunkteinsätze. Das Ergebnis der Bemühungen: Sieben illegale Spiellokale wurden geschlossen, 109 Automaten und sonstige Geräte beschlagnahmt. Am fleißigsten waren die Behörden in Innsbruck (17 Razzien), gefolgt von Innsbruck-Land (14), Landeck und Imst (je 13). Schlusslicht war Osttirol mit vier Schwerpunktkontrollen.