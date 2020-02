Musical im Innsbrucker Congress: „Beatles“-Groupies gesucht

Innsbruck – Einmal John Lennon zujubeln dürfen. Oder Paul McCartney anschmachten. Oder mit George und Ringo das „Yeah, yeah“ zu „She Loves You“ beisteuern. Am 11. April dieses Jahres macht das Beatles-Musical „all you need is love!“ im Innsbrucker Congress Station. Und dafür werden noch Groupies gesucht, die zu den Hits der Fab Four beziehungsweise von deren Darstellern auf offener Bühne kreischen und anderweitig herumtollen wollen. Gesucht werden Frauen zwischen 18 und 23 Jahren. Interessentinnen können sich mit dem Betreff „Groupie“ bei Elisabeth Stadler vom Konzertveranstalter Cofo-Entertainment melden (elisabeth.stadler@cofo.de).