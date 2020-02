Wechsel von Prödl zu Udinese Calcio fix

Der Wechsel von Sebastian Prödl zu Udinese ist seit Dienstagnachmittag offiziell. Der Steirer unterzeichneten beim italienischen Fußball-Serie-A-Club einen Vertrag bis 2021. „Die Serie A war für mich immer reizvoll und ich bin dankbar für die Chance, die ich in Italien bekomme. Ich werde alles daran setzen, um das Vertrauen in mich zu bestätigen“, sagte Prödl.

Dennoch ist die Vorfreude beim Abwehrspieler groß. „Die Serie A hat gegenüber der Premier League deutlich aufgeholt. Dass immer mehr Spieler aus der Premier League nach Italien gehen, beweist den wachsenden Stellenwert der Liga. Mit Romelu Lukaku oder zuletzt Christian Eriksen sind Superstars aus England in die Serie A gewechselt und auch in den europäischen Bewerben sind italienische Clubs stark im Kommen. Und dank Cristiano Ronaldo ist die Liga weltweit noch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt“, meinte Prödl.