Neue Begegnungszone in St. Johann im Entstehen

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Die Marktgemeinde St. Johann gibt in Sachen Begegnungszonen Vollgas: Ab dem 23. März wird das so genannte Baulos 6 in Angriff genommen, wie Alexander Hronek vom Bauamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte. Dabei handelt es sich um das relativ kurze Teilstück vom Kirchenvorplatz bis zum Neubauweg. Wie alle Begegnungszonen in St. Johann erfolgt die Bodengestaltung mit großen Granitplatten und den Wiener Würfeln am Randbereich. Letztere seien zum Teil schon verbaut, werden deshalb ausgebaut und dann wieder verwendet. Noch vor Beginn der Sommersaison sollen die Bauarbeiten fertig gestellt sein. Zusätzlich wurde für diesen Bereich ein eigenes Beleuchtungskonzept angedacht – die Lampen sind dabei teilweise an den Dachkanten der Häuser angebracht.

Um des überbordenden Verkehrs in der Innenstadt Herr zu werden, plant die Gemeinde bei der Wieshofermühle einen Auffangparkplatz für 120 bis 130 Fahrzeuge. „Die Fahrspur wird asphaltiert, bei den Parkflächen der Schotter verfestigt“, erklärt Hronek. Die Parkgebühr beträgt zwei Eur­o am Tag und 30 Euro im Monat. Mit Rücksicht auf die Anrainer wird ab 22 Uhr der Schranken geschlossen, eine Ausfahrt ist aber noch möglich. Zudem wird die Kreuzung in diesem Bereich etwas aufgeweitet, sodass Links- und Rechtsabbieger nebeneinander auf die Hauptstraße abbiegen können. Die Fläche wird um 2900 Euro im Monat gepachtet. Zudem ist laut Bürgermeister gerade beim Thema Bus etwas im Entstehen, über das er aber in der Öffentlichkeit noch nicht reden möchte.

Kritisch sah nur Grünen-­Gemeinderat Andreas Schramböck das Bauvorhaben: „Das ist eine der letzten Freilandflächen im Ort. In Zeiten von Klimawandel ist es eher kritisch zu hinterfragen, ob es das braucht.“

Neu entstehen soll in diesem Jahr auch der nahezu 50 Jahre alte Bauhof der Gemeinde. Um insgesamt 3,5 Millionen Euro wird eine 67 mal 17 Meter lange Lagerhalle samt erstem Stock und Photovoltaikanlage gebaut. „Das Problem ist, dass am Bauhof nicht alles Platz hat und wir lange Transportwege haben. Ziel ist es, dass wir unseren Eigenstrombedarf abdecken und künftig alles, was derzeit auf mehreren gemieteten Lagerflächen verteilt ist, an einem Ort untergebracht wird. Immerhin zahlen wir dafür auch 20.000 Euro Mietkosten pro Jahr“, berichtet Vizebürgermeister Alois Foidl. Über Notstrom soll der Bauhof bei einem „Blackout“ eine Woche lang autark betrieben werden können. Geplant sind auch ein Flugdach, Lagerboxen und ein Anbau an das bereits bestehende Gebäude – vermutlich erfolgt dieser Bauabschnitt aber erst 2021.