Kramsacher Politibündnis will Volksbefragung zum Schulbau

Für die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen „Gemeinsam für Kramsach“ (GFK) und „Für Kramsach“ (FPÖ) steht aber die Reise bereits fest. Sie sind überzeugt, dass die mit einer absoluten Mehrheit ausgestattete Bürgermeisterliste einen Standort im so genannten Schlössel­feld favorisiere, wo auf Baurechtsbasis der Bildungscampus entstehen soll. Das lehnen Fritz Widmann und Markus Vögele (beide GFK) und Andreas Gang (FPÖ) ab. Sie wollen die Kramsacher abstimmen lassen. „Wir werden in der nächsten Gemeinderatssitzung die Abhaltung einer Volksbefragung über den Standort beantragen“, verrät das Trio. Dazu benötigen die beiden Gruppierungen, die sechs von 17 Mandaten im Dorfparlament halten, neben der Unterstützung der Grünen (2) auch Stimmen von der VP-nahen Bürgermeisterliste Zisterer, was aber eher unwahrscheinlich ist. Das bremst allerdings die drei nicht. Sie wollen ansonsten die entsprechende Anzahl an Unterstützern finden. Benötigt wird ein Sechstel der 3827 Wahlberechtigten (NR-Wahl 2019). Eine für die beiden Listen überschaubare Zahl.