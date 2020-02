US-Regisseur Gene Reynolds im Alter von 96 Jahren gestorben

Der erfolgreiche US-Regisseur und Produzent Gene Reynolds ist tot. Der mit mehreren Emmys ausgezeichnete Reynolds starb im Alter von 96 Jahren, wie der Verband der Hollywood-Regisseure am Dienstag in Los Angeles mitteilte. Internationale Berühmtheit erlangte Reynolds durch die Serie „MASH“, die sich auf tragikomische Weise mit dem Korea-Krieg auseinandersetzte.

Der 1923 in Cleveland geborene Reynolds begann seine Filmkarriere im Alter von zehn Jahren als Kinderdarsteller. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er als Soldat in der US-Marine diente, trat er in den Serien „The Lone Ranger“ und „I Love Lucy“ auf.