Thomas Lechner ist neuer Direktor des Grand Tirolia Hotels in Kitzbühel

Kitzbühel – Mit Jahreswechsel änderte sich auch die Leitung des Hotels Grand Tirolia Kitzbühel – Curio Collection by Hilton: Der gebürtige Innsbrucker Thomas Lechner ist der neue General Manager des Hauses. Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung in den verschiedensten Bereichen ist Lechner ein echter Routinier. Zuletzt war er unter anderem als General Manager im Kitzbüheler Traditionshaus „Hotel Zur Tenne“ sowie im „Hotel Château Bel­á“ in der Slowakei tätig.