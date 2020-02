Osttiroler Firmen suchen Kooperation mit Informatik-Universität

Lienz – Mehr als 1000 Studierende zählt die Studienrichtung Informatik an der Universität Innsbruck. Angeboten werden ein Bachelor- und ein Masterstudium, zusätzlich gibt es Erweiterungsstudien, Lehrgänge und Kurzausbildungen. Die Osttiroler Wirtschaft braucht für den Weg in Richtung Digitalisierung dringend Fachwissen auf diesem Gebiet, wie sich bei einem Thementag in Lienz mit neun Leitbetrieben deutlich herauskristallisierte.

„Der Wunsch nach einer spezifischen Ausbildung war stark“, berichtet Ruth Breu von den Gesprächen mit den Unternehmern. „Wir sind da flexibel, was Zeit und Ort betrifft.“ Georg Moser erläutert, dass es neben dem klassischen dreijährigen Bachelor-Studium auch andere Varianten gebe. Die Uni Innsbruck bietet seit Kurzem etwa ein neunwöchiges „Boot Camp“ an, wo in kurzer Zeit intensiv gelernt wird. „Wir haben über Bildungsmöglichkeiten gesprochen. Am Standort Lienz oder als Blockveranstaltung in Innsbruck, das ist alles vorstellbar.“