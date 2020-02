Herz gezeigt: 130.000 Euro für Haus Noah in Igls

Igls – Was alles möglich ist, wenn Menschen sich ein Herz nehmen, zeigte die Charityfeier am Dienstagabend im Congress Igls. Sechs herausragende Tiroler Künstler traten ehrenamtlich auf, Hafele-Catering stellte das Galamenü, das Servicepersonal arbeitete kostenlos. Am Ende des Abends lagen 130.000 Euro im Spendentopf zur Finanzierung des Haus Noah. Ein (Wahl-)Igler griff besonders tief in die Tasche: Unternehmer Günther Lampers­torfer unterstützt das neueste Projekt des Sozialvereins Igls mit 100.000 Euro. Obmann Toni Hafele war schlichtweg überwältigt. Er ist seinem Ziel damit einen bedeutenden Schritt näher gekommen.