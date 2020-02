Imst steuert auf drei Tage Fasnacht zu

Imst – „Ich möchte nichts verschreien, aber es sieht gut aus“, gibt sich der Obmann der Imster Fasnacht, Uli Gstrei­n, optimistisch. Es geht um das Wetter am Sonntag beim Schemenlaufen: Zehn Messen haben die Fasnachter wie üblich bezahlt, damit auch der wettertechnische Segen auf dem wohl wichtigsten gesellschaftlichen Ereignis der Stadt ruht. Seit Wochen gibt es in der Bezirkshauptstadt kein anderes Thema: die Fasnacht. Kein Wunder, sind doch am Sonntag nicht weniger als 950 männliche Imster in Larven beim Schemenlaufen eingebunden. Zählt man alle dazu, die eine Aufgabe haben, dann sind es 1050.