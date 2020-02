Mitarbeiter für Treue zur Moser Holding geehrt

Innsbruck – 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Moser Holding konnten im vergangenen Jahr mit 25, 30, 35 oder 45 Dienstjahren ein rundes bzw. halbrundes Jubiläum bei der Moser Holding feiern. Die Moser-Holding-Vorstände Hermann Petz und Silvia Lieb nützten am Dienstagabend diesen Anlass, um zur traditionellen Jubilarfeier in den Wilden Mann in Lans einzuladen und ihre Jubilare zu würdigen: „Wir sind sehr stolz darauf, so viele langjährige Mitarbeiter im Unternehmen zu haben. Jede und jeder von Ihnen trägt in seinem Bereich maßgeblich zum Erfolg der Moser Holding bei. Wir danken herzlich für Ihre Treue und Ihren Einsatz.“