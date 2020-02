„Frauen machen Kirche“: Der himmlische Wutanfall und seine Folgen

Angelika Walser hat die Fassung verloren: Angesichts der „mit Füßen getretenen, vom Vatikan so oft beschworenen ,Würde der Frau‘ “ habe sie das Recht dazu. Deshalb sieht es die Ethikprofessorin auch als ihre Pflicht, zu sagen: „Wenn die Entwicklung so rasant weiterverläuft wie bisher, wird die katholische Kirche in der westlichen Welt in ein bis zwei Generationen nur noch als sektiererische Randgruppe erscheinen, deren Frauenbild das 19. Jahrhundert widerspiegelt. Das wichtige Recht, in zentralen ethischen Fragen in der Gesellschaft mitzusprechen, hat die Kirche dann verwirkt.“