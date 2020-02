Landeck, Ötztal-Bahnhof – Ohne ihr Smartphone führt sie ein (fast) ganz normales Leben, geht zur Schule, träumt von ihrer Zukunft und hofft, dass sie als Asylwerberin in Österreich bleiben darf – in der digitalen Welt aber ist sie ein kleiner Star. Mehra­l Shamsudin hat Mittagspause, die 22-jährige Schülerin aus Afghanistan besucht seit zwei Jahren die Handelsschule in Landeck und sitzt mit ihren Kollegen in der Klasse. Zurzeit ist es stressig: Schularbeiten, Hausaufgaben und Lernen – da bleibt nicht so viel Zeit für ihr großes Hobby: TikTok.