Überhitzung im Sommer: Bäume statt einer Klimaanlage

Innsbruck – Die Sommer werden heißer, die Bevölkerung wächst, es wird immer mehr gebaut. 47 Prozent der Sommertage im Jahr 2019 waren nach Berechnungen des Vereins Energie Tirol laut Messstationen in Kufstein und Innsbruck zu warm. „Tirol verspürt aktuell einen doppelt so starken Anstieg der Temperatur wie die Welt als Gesamtes“, erklärt Johannes Vergeiner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Innsbruck. Der Klimawandel sei jedoch nicht überall gleich spürbar. Das aktuell wahrscheinlichste Szenario gehe in Tirol von einem Anstieg von +5 °C bis 2050 aus. „Ausnahmsweise zum Vorteil wird in den kommenden Jahren der Föhn, denn Durchlüftung durch Wind kann bei Überhitzung für entsprechenden Luftaustausch und damit die nötige Abkühlung sorgen“, sagt Vergeiner.