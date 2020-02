Wenn Kinder zubeißen: Statt mit Worten mit Zähnen sprechen

„Natürlich gilt es, das betroffene, also das gebissene, Kind zu trösten und zu schützen, sei es am Spielplatz oder in der Krippe“, sagt Imlau. Es sei auch wichtig, dass Pädagogen gegenüber den Eltern klar kommunizieren, dass die Sicherheit ihres Kindes an oberster Stelle stehe und man alles tun werde, um weitere Vorfälle zu verhindern.