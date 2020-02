Innsbruck – In einer Höheren Innsbrucker Schule fühlen sich Schüler von einer Lehrperson terrorisiert, wie es in einem Schreibe­n an die Tiroler Tageszeitung heißt. Es geht um „Bevorzugung, Sexismus, Mobbing, Bloßstellung, Degradierung, verbale Gewalt, Ignoranz gegenüber Sicherheitsvorkehrungen bis hin zu ungewolltem Körperkontakt“. Wer nicht dem Ideal der Lehrperson entspreche, „bekommt dies auch zu spüren“. Die Schulleitung wisse von diesen Missständen, mehrmals sei von Seiten der Schüler als auch von Lehrern die Problematik angesprochen worden. Auch nach einem erneuten Vorfall, bei dem ein Schüler zu Schaden gekommen sei, habe die Schulleitung nicht eingegriffen, lautet der Vorwurf.