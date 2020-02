„Astro-Luca“ verlässt Internationale Raumstation ISS

Nach Monaten im All haben sich der italienische ESA-Astronaut „Astro-Luca“ Luca Parmitano und zwei weitere Raumfahrer auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Die drei Kollegen dockten am Donnerstag mit einer Sojus-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie in einer Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.