Die Uhr läuft gegen die Modellflieger in Nassereith

Alles andere als begeistert vom angedachten Standort zeigt sich nun allerdings der Landwirtschaftsausschuss der Gemeinde Nassereith, der vorgestern tagte. „Der Grundstücksbesitzer hat bei mir vorgesprochen“, bestätigt BM Herbert Kröll aus Nassereith. Er habe gleich zu verstehen gegeben, dass dies „eher schwierig“ werden könnte. „In unmittelbarer Nähe gibt das Land Tirol gerade 2,6 Millionen Euro für die Renaturierungsmaßnahmen am Gurglbach aus“, zeigt etwa GV Martin Sterzinger auf. „Die Jäger haben ihre Bedenken geäußert“, weiß BM Kröll: „Und die Bauern fürchten um die Fördergelder, die sie für den Schutz des Braunkehlchens und anderer Bodenbrüter bekommen. Deshalb wird dort nur zweimal jährlich gemäht. Ein Modellflugplatz passt da einfach nicht dazu. Der Grundtenor in der Bevölkerung ist, dass es ein Imster Verein ist, der auch dort fliegen soll. Wir in Nassereith haben ebenfalls einen Flugverein in Dormitz. Ein Verein reicht.“