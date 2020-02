Feuerwehr Wenns mit Rekord ins Jubiläumsjahr

Wenns –Mit der 125. Jahreshauptversammlung wurde kürzlich das Jubiläumsjahr 2020 für die Feuerwehr Wenns eingeläutet. Gefeiert wird das heuer am letzten August-Wochenende mit der Ausrichtung des Pitztaler Talwettbewerbes, der Segnung eines neuen Löschfahrzeuges sowie dem 30-Jahr-Jubiläum der Wenner Jugendfeuerwehr, wie Kommandant Lukas Scheiber seinen 75 Kameraden mitteilte.

Die Jahreshauptversammlung wurde auch für die Auszeichnung von Mitgliedern genutzt: Verliehen wurde etwa 24-mal das technische Leistungszeichen (Form A, Bergeschere) in Bronze. Im April steht die nächste Prüfung mit dem Hebekissen an, so Scheiber. (TT, pascal)