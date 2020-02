Regierungskrise in Rumänien: „Schritt Richtung Neuwahlen“

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat die Abwahl des liberalen Minderheitskabinetts unter Regierungschef Ludovic Orban (PNL) am Mittwochabend als „ersten Schritt in Richtung vorgezogener Neuwahlen“ bezeichnet. Der zweite werde „schon bald“ erfolgen, sagte Johannis in einer TV-Ansprache, der die Fraktionen zu umgehenden, für Donnerstagnachmittag angesetzten, Beratungen bat.