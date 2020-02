Norbert Feldner: „Es kommen Lieder auf die Welt“

Norbert Feldner hat viele Facetten. Geboren und aufgewachsen ist er in Hopfgarten im Defereggen. Nach der Lehre als Elektriker arbeitete er als Bauer, Skilehrer und Masseur und reiste viel. Nach einem Studium der Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät in Innsbruck unterrichtete Feldner am Gymnasium in Lienz. Aus dem staatlichen Schulbetrieb verabschiedete er sich und gründete mit seiner Frau Lydia Lienharter-Feldner die Schulwerkstatt, mit offiziellem Namen „Integratives Zentrum für selbstbestimmtes Lernen mit staatlicher Genehmigung“. Nach fünfzehn Jahren alternativer Schule schloss die Einrichtung vor drei Jahren ihre Pforten.